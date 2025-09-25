Суд признал Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе

25 сентября в Парижском суде началось оглашение приговора по делу о подозрениях в финансировании ливийским режимом предвыборной кампании Николя Саркози 2007 года. Процесс стал одним из самых громких политико-судебных разбирательств за последние годы.

Бывший президент Франции Николя Саркози с женой моделью и певицей Карлой Бруни прибывают в зал суда Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Адвокат Жан-Ив Леборн Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Сыновья Николя Саркози Жан и Луи в зале суда Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Николя Саркози и Карла Бруни Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Луи Саркози и Карла Бруни Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Бывший президент Франции признан виновным «в участии в преступном сообществе». Суд решил, что между 2005 и 2007 годами он участвовал в схеме, связанной с привлечением незаконных средств.

В то же время Саркози был оправдан по двум другим ключевым пунктам обвинения — в пассивной коррупции и в получении похищенных государственных средств.

По версии национальной финансовой прокуратуры, в основе дела лежал настоящий «пакт коррупции» между тогдашним кандидатом в президенты Франции и одним из самых одиозных диктаторов начала XXI века — Муаммаром Каддафи. Следствие считает, что ради достижения власти Саркози не только принял помощь из Ливии, но и обеспечил ей политические дивиденды.

Финансовая прокуратура в марте потребовала для бывшего главы государства семь лет лишения свободы, штраф в размере €300 тыс. и пятилетний запрет на участие в выборах.

Алексей Тарханов, Париж