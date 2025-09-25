В Самарской области в вузы на бюджет поступили более 12 тысяч человек

В 2025 году в регионе на бюджетные места в вузы зачислены более 12 тыс. человек. Из них 2,3 тыс. человек поступили из других регионов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Глава региона отмечает, что 104 первокурсника имеют 100 баллов ЕГЭ по профилю вступительных испытаний. Это на 36 человек больше, чем в прошлом году. Из других субъектов поступили 54 стобалльника.

По целевому приему в вузы зачислены 1219 человек.

В колледжах и техникумах Самарской области в этом году предусмотрено 19,2 тыс. бюджетных мест, что на 12,8% больше, чем год назад.

Руфия Кутляева