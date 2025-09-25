В Татарстане повысят стоимость трудовых патентов для мигрантов на 8%

Госсовет Татарстана рассмотрел в первом чтении законопроект об установлении регионального коэффициента к стоимости трудовых патентов для иностранных граждан на 2026 год. Коэффициент составит 2,55, что увеличит стоимость патента до 7937,64 руб. С соответствующим докладом на заседании Госсовета республики выступила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По федеральному законодательству субъекты России имеют право ежегодно устанавливать региональный коэффициент к фиксированным авансовым платежам по подоходному налогу для иностранных граждан, работающих по патентам. Коэффициент отражает особенности регионального рынка труда.

Размер коэффициента 2,55 рассчитан исходя из соотношения 13% подоходного налога от прогнозной среднемесячной зарплаты иностранных работников в 2026 году к размеру фиксированного авансового платежа. Прогнозная зарплата составляет более 61 тыс. руб.

Стоимость патента в Татарстане в 2026 году вырастет на 622,56 руб., или на 8%, по сравнению с текущим годом. Как отметила госпожа Зарипова, введение коэффициента обеспечит поступление налогов от доходов иностранных работников и будет способствовать пресечению теневых выплат зарплат. Все средства от патентов поступают в республиканский бюджет.

Анар Зейналов