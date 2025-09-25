Елена Кретова не смогла оспорить заем 546 млн рублей у «ЦПИ — Ариант»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бывшей совладелицы «Арианта» Елены Кретовой на отказ признать недействительным договор займа между ее компанией «Консультанты Урала» и ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант» («ЦПИ — Ариант»). Решение первой инстанции осталось в силе. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Апелляционная жалоба рассматривалась с июля этого года. Елена Кретова просила отменить решение Арбитражного суда Челябинской области от 5 июня. Тогда первая инстанция не стала удовлетворять ее требования о признании недействительным договора займа, заключенного компаниями 18 августа 2021 года.

Согласно документам суда, с момента сделки «ЦПИ – Ариант» перевел «Консультантам Урала» более 546,4 млн руб. Представители Елены Кретовой заявили, что компании являлись аффилированными и входили в одну структуру холдинга «Ариант». Кроме того, в решении суда сказано, что Елена Кретова не давала согласия на совершение сделки, она заключалась с целью прикрыть вклад «ЦПИ — Ариант» в деятельность «Консультантов Урала».

Однако представители «ЦПИ – Ариант» отметили, что еще в 2023 году Елена Кретова была в курсе заключенного договора, а заем не является безвозмездным финансированием. Это подтверждает частичный возврат суммы в размере 463,5 млн руб. Суд согласился с доводами ответчика и отклонил заявление Елены Кретовой, а апелляционная инстанция утвердила это решение.

В июле этого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление «Центра пищевой индустрии – Ариант» о взыскании с «Консультантов Урала» 12,8 млн руб. процентов за пользование займом по договору от 18 августа 2021 года. В настоящий момент ответчик обжалует это решение. Заседание назначено на 30 октября.

Ольга Воробьева