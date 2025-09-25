В Самарской области ввели в эксплуатацию 934 тысячи квадратных м жилья

С января по август на территории Самарской области сдали в эксплуатацию 934 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

В многоквартирных домах ввели 229 тыс. кв. м — на 16% меньше, чем в январе-августе прошлого года. 7015 тыс. кв. м пришлось на индивидуальные жилые дома (-26%).

В августе в регионе ввели в эксплуатацию 132 тыс. кв. м жилья, что на 3% больше по сравнению с августом 2024 года.

Руфия Кутляева