Нововоронежская АЭС представила инновационные разработки на юбилейном Воронежском промышленном форуме

В Воронежском концертном зале прошел XV юбилейный форум-выставка, участие в котором приняли ведущие промышленные предприятия Центрально-Черноземного региона, гости из других регионов, отраслевые эксперты и представители органов власти.



Фото: Ирина Червакова, Управление коммуникаций НВ АЭС

Региональные производители познакомили посетителей экспозиции с передовыми технологиями, реализованными на своих площадках, с успешными практиками по автоматизации, роботизации и модернизации предприятий.

В течение всего дня форума работали деловые сессии по различным направлениям, на которых участники обменивались опытом, обсуждали перспективы развития отечественной промышленности и реализацию совместных проектов. Сейчас перед регионом стоит задача войти в топ-20 регионов РФ по объемам промышленного производства.

Представители Нововоронежской АЭС стали спикерами трех секций. Заместитель главного инженера по эксплуатации 4-й очереди НВ АЭС Максим Тучков рассказал о внедрении на энергоблоке №6 системы информационной поддержки оператора. Искусственный интеллект на базе отечественного ПО уже три месяца помогает оператору блочного пульта управления анализировать большой объем информации, прогнозировать развитие событий на 30 минут вперед и принимать своевременные решения. Внедрение СИПО в перспективе планируется во все проекты современных атомных энергоблоков российского дизайна.

Заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов поделился практиками ответственного ведения бизнеса. Спикер рассказал о мерах поддержки сотрудников АЭС и членов их семей, экологических проектах, реализуемых атомной станицей в городе и регионе, о развитии инфраструктуры Нововоронежа в рамках Соглашения между госкорпорацией «Росатом» и Правительством Воронежской области.

А на главной сцене Воронежского концертного зала в режиме реального времени участники форума с участием министра промышленности и транспорта региона Сергея Хлызова совершили виртуальный тур по Нововоронежской АЭС — первой в мире АЭС с энергоблоком поколения «3+». Такой формат преподнесения информации во времена, когда действуют различные ограничения, очень актуален и востребован. Завершился форум праздничным концертом, в котором выступили творческие коллективы региональных предприятий, в том числе народный фольклорный ансамбль первичной профсоюзной организации НВ АЭС «Хутор Духовской».

«На многих федеральных площадках по линии Минпромторга России, Минэнерго России о Воронежской области часто говорят, как о субъекте РФ, который предлагает и реализует самые передовые технологии. Они проходят обкатку сначала у нас, а затем идут за пределы России. Как пример, инновационные энергоблоки, построенные на Нововоронежской АЭС, сегодня строят по всему миру», - отметил министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов.

Гостем виртуального техтура стал и советник по международным отношениям Арабской Федерации арабских промышленных городов и зон Мазен Кайси. Он уже в третий раз посещает наш регион в качестве участника и спикера Промышленного форума. Уровень развития промышленности гость оценивает «как высокий», а проект Нововоронежской АЭС назвал одним из самых технологичных в России и даже в мире.