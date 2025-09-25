«ИКС Холдинг» консолидировал 100% студии промышленного дизайна notAnotherOne

«КНС Групп» (входит в «ИКС Холдинг») получила 100% в студии промышленного дизайна «Технологическая сингулярность» (бренд notAnotherOne). Это следует из данных ЕГРЮЛ. В марте «КНС Групп» уже увеличила долю в студии с 51% до 75%.

В пресс-службе YADRO (входит в «ИКС Холдинг») «Ъ» сказали, что консолидация — «целенаправленный шаг, продиктованный нашим стремлением создавать продукты, в которых бесшовная интеграция передового инжиниринга и безупречного дизайна являются конкурентным преимуществом компании». Команда notAnotherOne продолжит работу как с продуктами YADRO, так и с внешними клиентами, что будет способствовать притоку новых идей и практик, добавили в пресс-службе. Сумму сделки в компании отказались раскрыть.

Компанию notAnotherOne основали в 2013 году выходцы из Yota и Yota Devices Игорь Михненко и Вера Козырь. По данным на сайте компании, notAnotherOne разработала более 35 устройств. Среди ее проектов — линейка устройств «умного дома» для «МегаФона», разработка промышленного дизайна «Яндекс Станции», приставки для ТВ «Сбербокс», медиаколонки SberBox Time и т. д.

Алексей Жабин