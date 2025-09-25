Зарубежные СМИ: Почему представителям ЕС следует пробудить в себе инстинкт натуралиста?

Новая позиция Дональда Трампа заставляет Европу чувствовать себя «на крючке». Уязвимость Евросоюза связана с изменением риторики в отношении Украины после встречи с Владимиром Зеленским. Публично ЕС приветствует трансформацию американского президента, но в кулуарных разговорах чувствуется тяжелое напряжение чиновников, об этом узнал Bloomberg. Теперь ответственность за мирное урегулирование может лечь на их плечи полностью. Обострение добавляет и неопределенность: колумнист Foreign Policy сравнивает действия Дональда Трампа с поведением гиппопотама. Как отреагирует Евросоюз? И стоит ли ждать от блока ужесточения санкций против Москвы? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Представителям Евросоюза следует пробудить в себе инстинкт натуралиста, чтобы адаптироваться к политике Дональда Трампа. Так начинает свой материал колумнист Foreign Policy. С момента прихода Трампа к власти Европа не знает, что от него ждать, и это сравнимо с поведением гиппопотама. То ли он набросится, то ли отступит. ЕС в растерянности: неясно, чего он все-таки добивается.

Изменение риторики в отношении Украины, а именно по территориальному вопросу, отдаленно напоминают высказывания Джо Байдена, считает The New York Times. За его словами о том, что Киев может заставить Москву отступить, скрывается рьяное желание «умыть руки» и оставить попытки посредничества, тем более что спустя столько времени они не могут увенчаться успехом, объясняет издание. Впрочем, не только Европа, но и администрация Белого дома в растерянности: каких-то официальных заявлений на этот счет еще не было, добавляет The New York Times. Только госсекретарь США Марко Рубио повторил неоднократно озвученную мысль, что конфликт должен закончиться за столом переговоров.

Другую версию озвучивают журналисты телеканала CNN, по их мнению, публично заявив о том, что Украина может вернуть себе свои территории, Трамп пытается вновь подтолкнуть Москву к переговорам. К тому же мотивировать сделать это как можно скорее. Но неизвестно, насколько этот способ окажется эффективным, заключает телеканал.

В Евросоюзе не согласны с утверждениями Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Он опубликовал громкий пост об украинских территориях, но не предложил никаких решений и конкретных шагов Вашингтона, которые могли бы этому способствовать. Во-первых, это заявление противоречит разведданным, а во-вторых, это признаки давления Трампа, но не на Москву, а на ЕС.

Таким образом он дает понять, что теперь вся ответственность за урегулирование ложится на союзников в Европе, и ЕС чувствует, что находится на крючке. В то же время глава Белого дома требует прекращения странами блока закупки российских энергоресурсов, но это задача сложна. Ко всем высказываниям Дональда Трампа большое недоверие испытывают и в Киеве, узнал Reuters. Как заключает агентство, слова есть, но признаков, что американский президент поможет Украине достичь целей, нет.

