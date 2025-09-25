Долгосрочная аренда жилья в Челябинске подешевела за год на 13%

В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в августе 2025 года составила 26 тыс. руб. в месяц. Это на 13% меньше, чем в августе прошлого года, сообщает «Авито Недвижимость».

Челябинск стал одним из 11 крупных российских городов, где подешевела долгосрочная аренда. По динамике снижения региональный центр Южного Урала — на третьем месте. Впереди Липецк и Самара, где цены упали на 17% и 14% в годовом выражении. Стоимость аренды сокращается на фоне роста предложения: в Челябинске год к году число объявлений о сдаче жилья в аренду на длительное время увеличилось на 74%. Интерес потенциальных арендаторов вырос на 16% за год.

В целом по стране предложение на рынке долгосрочной аренды жилья увеличилось на 35% в годовом выражении, спрос — на 4% за год и на 16% за месяц.