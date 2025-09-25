Сбежавшего в Черногорию члена ульяновской банды инсценировщиков ДТП будут судить

В Заволжский райсуд Ульяновска направлено уголовное дело экстрадированного из Черногории Евгения Дорофеева, члена ОПГ инсценировщиков ДТП, похитившей у страховых компаний более 11 млн руб., сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, Евгений Дорофеев обвиняется в мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в принуждении свидетеля к даче ложных показаний (ч. 2 ст. 309 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

По версии следствия, Евгений Дорофеев вместе с другими членами ОПГ, приобретая дорогостоящие автомобили, инсценировали ДТП, после чего, организовав оформление фиктивных документов, получали страховые выплаты.

Действовала ОПГ, в основном, на территории Заволжского района Ульяновска. Создателем и организатором ОПГ был Максим Чемидронов. ОПГ состояла из структурных подразделений, у каждого из которых были свои функции: по подбору автомобилей и деталей для инсценировки, подбору участников инсценировки и фиктивных собственников автомобилей, по ремонту и продаже автомобилей после инсценировки, по налаживанию связей с ГИБДД и по обеспечению выплат автостраховки. Также в ОПГ существовало «структурное подразделение автоэкспертов», составлявших подложные акты с максимальной калькуляцией ущерба (400 тыс. руб.). В структурное подразделение по связям с ГИБДД входили старшие инспекторы ДПС Валерий Шубин и Дмитрий Царев, а также инспектор ГИБДД Евгений Тельгузов, отвечавшие «за конспирацию и непресечение преступной деятельности», подготовку сфальсифицированных материалов по инсценированным ДТП и передачу их в ГИБДД.

Всего, по данным следствия, ОПГ инсценировала 33 ДТП, получив за них более 11 млн руб.

Из 22 участников ОПГ 16 человек признали свою вину и, заключив сделку со следствием, получили меньшие сроки наказания. Максим Чемидронов также признал вину и в августе 2023 года он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. С него взыскано в пользу РСА 10,7 млн руб. и в пользу страховых компаний — 700 тыс. руб. Валерий Шубин вину не признал и в марте 2024 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Кроме того, Дорофеев в апреле-сентябре 2022 года неоднократно требовал от свидетеля по уголовному делу под угрозами убийства и причинения вреда здоровью уклоняться от явки в правоохранительные органы и давать ложные показания.

Сначала Евгений Дорофеев проходил по делу в качестве свидетеля, «но после того как следователи поняли, что он — один из самых активных участников ОПГ, Дорофеев скрылся от следствия, уехав в Черногорию»»,— пояснили в УМВД. После этого он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. После задержания обвиняемого в Черногории, по запросу Генпрокуратуры в июле 2025 года он экстрадирован в Москву.

Сергей Титов, Ульяновск