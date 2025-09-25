В Самаре расследуют нападение мужчины на школьника

В Самаре полиция расследует инцидент в школе №101 Кировского района, где мужчина неславянской внешности схватил ученика за горло. Инцидент попал на видео: нападающий матерится и грозит расправой обидчику его сына. Информацию о проверке по факту инцидента разместило региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Видео с конфликтом выложила в сеть подписчица одного из ТГ-каналов. На записи мужчина, пришедший в школу, ругаясь, пытался выяснить, кто бил его сына. В коридоре школы он схватил одного из учеников за руки и угрожал ему.

Мать пострадавшего ученика обратилась в полицию. Также к силовикам обратилась администрация школы. Полиция продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства. Также в ситуации разбираются следователи и прокуроры.

Георгий Портнов