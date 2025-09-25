В Татарстане продлили налоговые льготы для управляющих компаний ОЭЗ

Госсовет Татарстана принял в первом и третьем чтении закон о продлении налоговых льгот по налогу на имущество для управляющих компаний особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа. Льготы будут действовать семь лет после истечения федерального льготного периода.

По федеральному законодательству управляющие компании особых экономических зон освобождаются от налога на имущество в течение 10 лет. Для созданных ранее объектов недвижимости управляющей компании ОЭЗ технико-внедренческого типа этот период истек, и с 1 июля 2025 года у них возникла обязанность платить налог на имущество.

Новый закон устанавливает льготную ставку налога: на 2025–2028 годы — 0,1% вместо стандартных 2,2%, на 2029–2031 годы — 1,1% вместо 2,2%. Льготы распространяются на недвижимое имущество, созданное для реализации соглашений о создании особых экономических зон и учитываемое на балансе в качестве основных средств.

Как отметил депутат и член комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Солуянов, льготный режим позволит компаниям постепенно адаптироваться к новым условиям налогообложения и повысить инвестиционную привлекательность особых экономических зон.

Анар Зейналов