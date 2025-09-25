WSJ: Трамп все еще не допускает ударов американским оружием вглубь России

Президент США Дональд Трамп не разрешил вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием вглубь территории России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Дональд Трамп

Фото: Angelina Katsanis / AP Дональд Трамп

Фото: Angelina Katsanis / AP

Несмотря на изменение взгляда на ситуацию и продолжение продажи американского оружия Украине, господин Трамп все же ограничивает его использование для нападения на суверенные регионы России, уточняет WSJ.

Кроме того, как рассказали собеседники газеты, президента США также проинформировали о планируемом наступлении ВСУ, для реализации которого потребуется разведывательная поддержка со стороны Вашингтона.