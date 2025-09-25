«Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг Башкирской содовой компании

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг АО «Башкирская содовая компания» (БСК) с ruA+ («умеренно высокий уровень фианансовой надежности») до ruBBB+ («умеренный уровень финансовой устойчивости»).

Понижение уровня кредитоспособности связано с исключением БСК из перечня стратегических предприятий РФ, прекращения доверительного управления госпакетом акций и передачей федеральной части уставного капитала в собственность «Росхима», говорится в пресс-релизе «Эксперт РА».

«В результате этого АО «БСК» более не контролируется государством, что являлось ключевым фактором ранее действовавшего уровня рейтинга, при этом блокирующий пакет акций АО «БСК» продолжает оставаться в собственности Республики Башкортостан«,— отмечают аналитики.

Изменения также обусловлены сокращением операционной прибыли, ухудшением показателей рентабельности и долговой нагрузки, ростом процентных платежей по долгу.

Среди положительных факторов, по мнению «Эксперт РА», остается высокая значимость Башкирской содовой компании для экономики республики.

Эксперты полагают, что кредитный рейтинг БСК останется стабильным на протяжении года.

АО «Башкирская содовая компания» зарегистрировано в Стерлитамаке. 38,4% акций принадлежит Башкирии, 57,4% — холдингу «Росхим». Предприятие является крупнейшим российским производителем пищевой и кальцинированной соды. Активы БСК расположены в Стерлитамаке (производственные площадки «Сода» и «Каустик») и в Пермском крае (АО «Березниковский содовый завод»). В прошлом году чистая прибыль компании составила 4,6 млрд руб. при выручке 61 млрд руб.

Идэль Гумеров