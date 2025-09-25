Уфимца обвиняют в убийстве, совершенном 11 лет назад

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за убийство 44-летнего уфимца, обвиняемого в двух эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Преступления были совершены в 2014 и этом годах, отмечает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным следствия, 11 мая обвиняемый во время застолья в комнате общежития до смерти избил своего собутыльника, а затем расчленил его тело. Спустя неделю соседка почувствовала неприятный запах и вызвала полицию: тело жертвы по-прежнему находилось в комнате обвиняемого.

В ходе расследования следователи установили, что в 2014 году уфимец совершил похожее преступление. Тогда тело убитого нашли в производственном ангаре на Чекмагушевской улице в Уфе. Свидетели, опрошенные вновь, сообщили, что обвиняемый выпивал с двумя знакомыми в той же комнате общежития. Во время конфликта он избил одного из гостей (второй сбежал), расчленил тело погибшего и избавился от него.

Майя Иванова