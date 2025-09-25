Собакам прописали трезвый выгул

Госдума ужесточает нормы выгула потенциально опасных собак. Например, с такими животными не смогут выходить на улицу дети до 16 лет и лица в состоянии алкогольного опьянения. Это следует из законопроекта, который депутаты приняли в первом чтении. Как эти правила могут работать? И кто будет следить за их исполнением? Об этом — Владислав Викторов.

В апреле группа депутатов внесла в Госдуму законопроект по ужесточению правил выгула потенциально опасных собак. Инициативу они объяснили частыми случаями нападений на людей и животных. Месяц назад СМИ писали, что в Иркутской области домашняя собака загрызла мужчину и покалечила женщину. Еще один случай произошел в марте, когда грудного ребенка из Северска насмерть загрызла домашняя такса.

Перечень потенциально опасных собак был официально утвержден еще в 2019 году, в него входят 12 пород. Например, питбульмастифы, амбульдоги, кавказская овчарка, а также их метисы. Сейчас таких зверей уже можно выгуливать только на поводке и в наморднике. Но угрозу могут представлять не только эти породы, поэтому ко второму чтению документ будет доработан, рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов: «Вообще не должно быть разницы, какую собаку выгуливают, требования должны быть одинаковы для всех. Придется иметь дело с сотрудниками органов внутренних дел, полицейские будут заниматься этими вопросами. Очень важно добиться того, чтобы у полиции действительно были эффективные методы выявления состояния алкогольного опьянения, в том числе и меры по составлению протоколов уже по факту нарушения. И теперь владельцам собак, которые нарушают правила, придется заплатить штраф».

Во многих регионах уже действуют местные законы, регулирующие выгул собак. Так, в Тюменской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае детям до 14 лет выгуливать собак при определенных условиях запрещено. Повсеместно в этих регионах запрещен выгул лицами в состоянии опьянения.

Однако вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев сомневается в том, что соблюдение этих правил можно проконтролировать: «Поскольку обязательной регистрации собак сейчас не предусмотрено действующим законодательством. Здесь вопрос к контролю, потому что органы МВД не хотят заниматься вопросами, связанными с выгулом таких собак. Вся законотворческая деятельность идет в русле зверофобской тенденции, которая сложилась в определенной группе депутатов. Если мы занимаемся серьезным целенаправленным решением проблем, то решения должны быть хорошо продуманы».

23 сентября в Госдуме предложили еще и не пускать граждан с собаками в аптеки, магазины, точки общепита и ряд других учреждений. Сейчас владельцы ресторанов самостоятельно решают, можно ли посетителям приводить с собой животных. А полный запрет мог бы даже навредить некоторым предпринимателям, считает ресторатор и основатель гида Great List Александр Сысоев: «У большинства заведений есть наклейки, показывающие отношение к питомцам. Здесь решает сам бизнес. В Москве не у каждой семьи есть собаки. Конечно же, если в районе очень много собаководов, то запретить частный бизнес — это потерять прибыль, невозможность платить аренду, зарплату и налоги. В ресторанах уже начали появляться короткие меню с кормом для животных, при этом я категорически против огромных собак, которые мешают гостям, громко лают».

Впрочем, в профильном комитете Госдумы уверяют, что никаких запретов на посещение кафе и ресторанов с животными не будет. Но учитывая принятый 24 сентября законопроект, ходить туда с собакой придется, видимо, только за кофе.

Ангелина Зотина, Владислав Викторов