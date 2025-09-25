«Чаровница итальянского кинематографа»

Уход из жизни итальянской актрисы Клаудии Кардинале вызвал заметную реакцию во многих мировых СМИ. Кинокритики и обозреватели вспоминают ее лучшие работы, подчеркивая не только необычную красоту и обаяние, но и несомненный актерский талант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Клаудия Кардинале в Венеции в 1967 году

Фото: AP Актриса Клаудия Кардинале в Венеции в 1967 году

Фото: AP

Клаудия Кардинале и загадка темных глаз — символа женской силы

История красоты и независимости, дерзкого, хриплого смеха, хриплого голоса и глаз, готовых пристально и ясно взглянуть в лицо неизбежно безмолвного собеседника. История из 1960-х годов, начавшаяся в ярком, многонациональном Тунисе, где Клаудия Кардинале, родившаяся в семье религиозных сицилийцев, выросла в атмосфере открытости среди встреч и диалога разных общин, среди солнца и песка, Африки и Европы. «Я ни о чем не жалею,— сказала она три года назад,— но, напротив, испытываю огромную благодарность за то, что мне выпала честь представлять стольких женщин».

Актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет; она жила недалеко от Парижа, ее дети были рядом с ней

Ей было 87 лет, и она была одной из самых любимых публикой звезд, которая достигла успеха, работая с самыми известными режиссерами не только в Италии, но и, конечно, во Франции, а затем в Америке. В 1960-е со своим хриплым, резким голосом, который Феллини впервые использовал в «8 1/2», он стала постоянно сниматься в лучших фильмах, в волшебных моментах. Она становится «сообщницей» двух режиссеров, нередко демонстрируя различия в их видах вдохновения и методах работы — от точности Висконти до магнетизма Феллини. Обворожительная, соблазнительная и экспрессивная в фильмах, снятых знаменитыми режиссерами. Всего за несколько лет она добилась популярности, сравнимой с легендарной парой (Софи.— “Ъ”) Лорен и (Джина.— “Ъ”) Лоллобриджида.

Итальянская королева экрана Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет

Звезда экрана 1960-х Клаудия Кардинале, скончавшаяся во вторник в возрасте 87 лет, очаровывала зрителей по всему миру своим томным взглядом, который сделал ее музой Лукино Висконти и Федерико Феллини. Благодаря своей пламенной красоте и хриплому голосу Кардинале не только пленила величайших итальянских режиссеров, но и играла с большинством ведущих актеров того времени, от Берта Ланкастера до Алена Делона и Генри Фонды. Кинокритики назвали ее «воплощением послевоенного европейского гламура». И так о ней думали, как на экране, так и в жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клаудия Кардинале получила почетную награду на 16-м Международном кинофестивале в Дамаске в 2008 году

Фото: Bassem Tellawi / AP Клаудия Кардинале получила почетную награду на 16-м Международном кинофестивале в Дамаске в 2008 году

Фото: Bassem Tellawi / AP

Чаровница итальянского кино Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет

Кардинале ворвалась на международную сцену в начале 1960-х и стала наряду с Софи Лорен и Анной Маньяни одной из самых ярких итальянских звезд своей эпохи. Имея на своем счету более 130 полнометражных фильмов и несколько театральных ролей, она стабильно работала с момента своего дебюта в возрасте 20 лет и до самой смерти. Она трижды была удостоена премии «Давид ди Донателло» — итальянского аналога «Оскара» — за лучшую женскую роль и получила почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 1993 году.

Вспоминая свою впечатляющую карьеру, Кардинале как-то дала совет молодым актрисам. «Никогда не берите на себя роль, которая навредит вам или заставит вас продаться,— предупредила она.— И откажитесь от ужасных капризов режиссеров или любой формы профессионального шантажа. Да, вам нужно бороться!»

Клаудия Кардинале обладала стойкостью, харизмой и чувственной привлекательностью. Голливуд просто не смог оценить ее по достоинству

Клаудия Кардинале была частью мощной волны итальянских кинозвезд, которых послевоенная карьера привела из Европы в Голливуд. Среди них были Софи Лорен, Джина Лоллобриджида и Моника Витти, которых американская киноиндустрия ценила не только за красоту, но и за загадочность: диковинное кошачье обаяние, ощущение гибкости и жизнестойкости и даже трагизм. Но у Кардинале, возможно, было то, чего не хватало ее современникам: некая простота и открытость в сочетании с чувственной привлекательностью. Она часто играла с Аленом Делоном, чья красота дополняла ее красоту, почти сливаясь с ней.

Сыграй мне песню о ее красоте

Феллини и Висконти сделали ее знаменитой, Серджо Леоне перенес ее на Дикий Запад, а Вернер Херцог — в тропические леса. В истории кино есть много незабываемых сцен. Но мало таких, от которых складывается ощущение, что их создали не искусство и мастерство, а какое-то волшебство; моментов, когда все идеально: настроение и свет, ритм и музыка, актеры и фокус камеры.

У Клаудии Кардинале были две такие сцены. Первая из них — танец с Бертом Ланкастером в «Леопарде» Лукино Висконти. Висконти поставил сцену так, что это одновременно интимное соприкосновение и светское событие. Но на крупных планах, снятых Джузеппе Ротуньо, остается только интимность, примирение красоты и могущества, Голливуда и Чинечитты (итальянский аналог Голливуда.— “Ъ”). Этот фильм нужно посмотреть, чтобы понять, на что способен кинематограф в свои лучшие моменты. Вторая сцена — ее прибытие в город на Диком Западе в «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне. Кажется, что она слушает музыку (Морриконе, которой сопровождается эта сцена.— “Ъ”) всем телом, весь ее облик меняется — за секунды она превращается из легкомысленной проститутки в скорбящую жену, а потом в умелую мстительницу без всяких угрызений совести.

Между этими двумя фильмами — с 1963-го по 1968-й — началась карьера, редкая даже для бурных 60-х. Кардинале, которой еще не исполнилось 30, переходила от одной большой картины к другой, всегда в главных ролях. Клаудия Кардинале, скончавшаяся вечером во вторник во французском Немуре, была великой актрисой. Мы никогда ее не забудем.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик