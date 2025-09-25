Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Чаровница итальянского кинематографа»

The Hollywood Reporter и другие издания вспоминают Клаудию Кардинале

Уход из жизни итальянской актрисы Клаудии Кардинале вызвал заметную реакцию во многих мировых СМИ. Кинокритики и обозреватели вспоминают ее лучшие работы, подчеркивая не только необычную красоту и обаяние, но и несомненный актерский талант.

Актриса Клаудия Кардинале в Венеции в 1967 году

Актриса Клаудия Кардинале в Венеции в 1967 году

Фото: AP

Актриса Клаудия Кардинале в Венеции в 1967 году

Фото: AP

La Stampa (Турин, Италия)

Клаудия Кардинале и загадка темных глаз — символа женской силы

История красоты и независимости, дерзкого, хриплого смеха, хриплого голоса и глаз, готовых пристально и ясно взглянуть в лицо неизбежно безмолвного собеседника. История из 1960-х годов, начавшаяся в ярком, многонациональном Тунисе, где Клаудия Кардинале, родившаяся в семье религиозных сицилийцев, выросла в атмосфере открытости среди встреч и диалога разных общин, среди солнца и песка, Африки и Европы. «Я ни о чем не жалею,— сказала она три года назад,— но, напротив, испытываю огромную благодарность за то, что мне выпала честь представлять стольких женщин».

Corriere della Sera (Милан, Италия)

Актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет; она жила недалеко от Парижа, ее дети были рядом с ней

Ей было 87 лет, и она была одной из самых любимых публикой звезд, которая достигла успеха, работая с самыми известными режиссерами не только в Италии, но и, конечно, во Франции, а затем в Америке. В 1960-е со своим хриплым, резким голосом, который Феллини впервые использовал в «8 1/2», он стала постоянно сниматься в лучших фильмах, в волшебных моментах. Она становится «сообщницей» двух режиссеров, нередко демонстрируя различия в их видах вдохновения и методах работы — от точности Висконти до магнетизма Феллини. Обворожительная, соблазнительная и экспрессивная в фильмах, снятых знаменитыми режиссерами. Всего за несколько лет она добилась популярности, сравнимой с легендарной парой (Софи.— “Ъ”) Лорен и (Джина.— “Ъ”) Лоллобриджида.

France 24 (Париж, Франция)

Итальянская королева экрана Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет

Звезда экрана 1960-х Клаудия Кардинале, скончавшаяся во вторник в возрасте 87 лет, очаровывала зрителей по всему миру своим томным взглядом, который сделал ее музой Лукино Висконти и Федерико Феллини. Благодаря своей пламенной красоте и хриплому голосу Кардинале не только пленила величайших итальянских режиссеров, но и играла с большинством ведущих актеров того времени, от Берта Ланкастера до Алена Делона и Генри Фонды. Кинокритики назвали ее «воплощением послевоенного европейского гламура». И так о ней думали, как на экране, так и в жизни.

The Hollywood Reporter (Лос-Анджелес, США)

Клаудия Кардинале получила почетную награду на 16-м Международном кинофестивале в Дамаске в 2008 году

Клаудия Кардинале получила почетную награду на 16-м Международном кинофестивале в Дамаске в 2008 году

Фото: Bassem Tellawi / AP

Клаудия Кардинале получила почетную награду на 16-м Международном кинофестивале в Дамаске в 2008 году

Фото: Bassem Tellawi / AP

Чаровница итальянского кино Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет

Кардинале ворвалась на международную сцену в начале 1960-х и стала наряду с Софи Лорен и Анной Маньяни одной из самых ярких итальянских звезд своей эпохи. Имея на своем счету более 130 полнометражных фильмов и несколько театральных ролей, она стабильно работала с момента своего дебюта в возрасте 20 лет и до самой смерти. Она трижды была удостоена премии «Давид ди Донателло» — итальянского аналога «Оскара» — за лучшую женскую роль и получила почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 1993 году.

Вспоминая свою впечатляющую карьеру, Кардинале как-то дала совет молодым актрисам. «Никогда не берите на себя роль, которая навредит вам или заставит вас продаться,— предупредила она.— И откажитесь от ужасных капризов режиссеров или любой формы профессионального шантажа. Да, вам нужно бороться!»

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Клаудия Кардинале обладала стойкостью, харизмой и чувственной привлекательностью. Голливуд просто не смог оценить ее по достоинству

Какие роли Клаудии Кардинале останутся в памяти

Клаудия Кардинале была частью мощной волны итальянских кинозвезд, которых послевоенная карьера привела из Европы в Голливуд. Среди них были Софи Лорен, Джина Лоллобриджида и Моника Витти, которых американская киноиндустрия ценила не только за красоту, но и за загадочность: диковинное кошачье обаяние, ощущение гибкости и жизнестойкости и даже трагизм. Но у Кардинале, возможно, было то, чего не хватало ее современникам: некая простота и открытость в сочетании с чувственной привлекательностью. Она часто играла с Аленом Делоном, чья красота дополняла ее красоту, почти сливаясь с ней.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Сыграй мне песню о ее красоте

Феллини и Висконти сделали ее знаменитой, Серджо Леоне перенес ее на Дикий Запад, а Вернер Херцог — в тропические леса. В истории кино есть много незабываемых сцен. Но мало таких, от которых складывается ощущение, что их создали не искусство и мастерство, а какое-то волшебство; моментов, когда все идеально: настроение и свет, ритм и музыка, актеры и фокус камеры.

У Клаудии Кардинале были две такие сцены. Первая из них — танец с Бертом Ланкастером в «Леопарде» Лукино Висконти. Висконти поставил сцену так, что это одновременно интимное соприкосновение и светское событие. Но на крупных планах, снятых Джузеппе Ротуньо, остается только интимность, примирение красоты и могущества, Голливуда и Чинечитты (итальянский аналог Голливуда.— “Ъ”). Этот фильм нужно посмотреть, чтобы понять, на что способен кинематограф в свои лучшие моменты. Вторая сцена — ее прибытие в город на Диком Западе в «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне. Кажется, что она слушает музыку (Морриконе, которой сопровождается эта сцена.— “Ъ”) всем телом, весь ее облик меняется — за секунды она превращается из легкомысленной проститутки в скорбящую жену, а потом в умелую мстительницу без всяких угрызений совести.

Между этими двумя фильмами — с 1963-го по 1968-й — началась карьера, редкая даже для бурных 60-х. Кардинале, которой еще не исполнилось 30, переходила от одной большой картины к другой, всегда в главных ролях. Клаудия Кардинале, скончавшаяся вечером во вторник во французском Немуре, была великой актрисой. Мы никогда ее не забудем.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Какой была Клаудия Кардинале

Предыдущая фотография
В 16 лет Клаудия Кардинале победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом была поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры &lt;br>На фото: на кинофестивале в Венеции, 1967 год

В 16 лет Клаудия Кардинале победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом была поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры
На фото: на кинофестивале в Венеции, 1967 год

Фото: AP

С актером Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Восемь с половиной», 1963 год

С актером Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Восемь с половиной», 1963 год

Фото: Cineriz; Francinex

В 1963 году Клаудия снялась в культовой картине Лукино Висконти «Леопард». На тот момент она плохо знала итальянский язык, поэтому была вынуждена заучивать свои реплики на слух

В 1963 году Клаудия снялась в культовой картине Лукино Висконти «Леопард». На тот момент она плохо знала итальянский язык, поэтому была вынуждена заучивать свои реплики на слух

Фото: kinopoisk.ru

Актриса получила известность в Голливуде, снявшись в фильмах Блейка Эдвардса «Розовая пантера», Генри Хэтэуэя «Мир цирка» и Филиппа Данна «С завязанными глазами фильм» (кадр на фото)

Актриса получила известность в Голливуде, снявшись в фильмах Блейка Эдвардса «Розовая пантера», Генри Хэтэуэя «Мир цирка» и Филиппа Данна «С завязанными глазами фильм» (кадр на фото)

Фото: AP

Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале

Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале

Фото: kinopoisk.ru

С актером Жан-Полем Бельмондо на пресс-показе франко-итальянского фильма режиссера Мауро Болоньини «Бездорожье», снятого по роману Марио Пратези «Наследство», 1961 год

С актером Жан-Полем Бельмондо на пресс-показе франко-итальянского фильма режиссера Мауро Болоньини «Бездорожье», снятого по роману Марио Пратези «Наследство», 1961 год

Фото: AP

Родным языком Клаудии Кардинале был французский, однако она владела итальянским, английским, испанским и арабским языками

Родным языком Клаудии Кардинале был французский, однако она владела итальянским, английским, испанским и арабским языками

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале и советский актер Эдуард Марцевич на съемках фильма Михаила Калатозова «Красная палатка» (1969) — первого совместного с СССР фильма, который финансировала Италия. Арктические эпизоды снимали в Подмосковье, под Ленинградом на берегу Финского залива и на Земле Франца-Иосифа

Клаудия Кардинале и советский актер Эдуард Марцевич на съемках фильма Михаила Калатозова «Красная палатка» (1969) — первого совместного с СССР фильма, который финансировала Италия. Арктические эпизоды снимали в Подмосковье, под Ленинградом на берегу Финского залива и на Земле Франца-Иосифа

Фото: Валентин Мастюков / Фотохроника ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Американский кинематографист Конрад Холл охарактеризовал актрису как «мечту оператора — совершенное произведение природы»

Американский кинематографист Конрад Холл охарактеризовал актрису как «мечту оператора — совершенное произведение природы»

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале считалась одной из самых красивых женщин, она появлялась на обложках нескольких сотен журналов в более чем 25 странах &lt;br>На фото: с актером Марчелло Мастроянни на показе фильма Лукино Висконти «Невинный» на кинофестивале в Каннах, 1975 год

Клаудия Кардинале считалась одной из самых красивых женщин, она появлялась на обложках нескольких сотен журналов в более чем 25 странах
На фото: с актером Марчелло Мастроянни на показе фильма Лукино Висконти «Невинный» на кинофестивале в Каннах, 1975 год

Фото: AP / Jean-Jacques Levy

В 17 лет актриса стала жертвой изнасилования, но решила сохранить беременность. У нее родился сын Патрик (на фото). В 1966-1975 годах была замужем за кинопродюсером Франко Кристальди, затем состояла в отношениях с итальянским режиссером Паскуале Скуитьери, от которого родила дочь Клаудию

В 17 лет актриса стала жертвой изнасилования, но решила сохранить беременность. У нее родился сын Патрик (на фото). В 1966-1975 годах была замужем за кинопродюсером Франко Кристальди, затем состояла в отношениях с итальянским режиссером Паскуале Скуитьери, от которого родила дочь Клаудию

Фото: AP

Кадр из фильма Лукино Висконти «Леопард», 1963 год

Кадр из фильма Лукино Висконти «Леопард», 1963 год

Фото: Titanus

Клаудия Кардинале с актером Клаусом Кински (справа) и режиссером Вернером Херцогом на кинофестивале в Каннах во время показа фильма «Фицкарральдо», 1982 год

Клаудия Кардинале с актером Клаусом Кински (справа) и режиссером Вернером Херцогом на кинофестивале в Каннах во время показа фильма «Фицкарральдо», 1982 год

Фото: AP

В фильме «Однажды на Диком Западе» режиссера Серджио Леоне, 1968 год

В фильме «Однажды на Диком Западе» режиссера Серджио Леоне, 1968 год

Фото: kinopoisk.ru

В 2002 году актриса получила почетную награду Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» за достижения в области кинематографа

В 2002 году актриса получила почетную награду Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» за достижения в области кинематографа

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале с дочерью Клаудией на открытии Международного кинофестиваля в Марракеше, 2004 год

Клаудия Кардинале с дочерью Клаудией на открытии Международного кинофестиваля в Марракеше, 2004 год

Фото: Reuters

Актриса на Каннском кинофестивале, 2007 год

Актриса на Каннском кинофестивале, 2007 год

Фото: Reuters

Президент Франции Николя Саркози в 2008 году произвел Клаудию Кардинале в командоры ордена Почетного легиона

Президент Франции Николя Саркози в 2008 году произвел Клаудию Кардинале в командоры ордена Почетного легиона

Фото: Reuters

С актером Аленом Делоном на кинофестивале в Каннах, 2010 год

С актером Аленом Делоном на кинофестивале в Каннах, 2010 год

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале и режиссер Никита Михалков на вручении премии «Золотой орел» на киностудии «Мосфильм», 2011 год

Клаудия Кардинале и режиссер Никита Михалков на вручении премии «Золотой орел» на киностудии «Мосфильм», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2011 году журнал Los Angeles Times включил Кардинале в список 50 самых красивых женщин в истории кино

В 2011 году журнал Los Angeles Times включил Кардинале в список 50 самых красивых женщин в истории кино

Фото: AP / Str

На съемках фильма Лукино Висконти «Туманные звезды Большой Медведицы», 1965 год

На съемках фильма Лукино Висконти «Туманные звезды Большой Медведицы», 1965 год

Фото: AP / Str

Кадр из фильма Александра Маккендрика «Не гони волну», 1967 год

Кадр из фильма Александра Маккендрика «Не гони волну», 1967 год

Фото: AP

Актриса написала в соавторстве с журналисткой Анной-Марией Мори и в 1996 году издала книгу «Я, Клаудия, ты, Клаудия» (в русском переводе — «Мне повезло»)

Актриса написала в соавторстве с журналисткой Анной-Марией Мори и в 1996 году издала книгу «Я, Клаудия, ты, Клаудия» (в русском переводе — «Мне повезло»)

Фото: AP

Клаудия Кардинале выступала за права женщин, за эти усилия она в 2000 году была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО

Клаудия Кардинале выступала за права женщин, за эти усилия она в 2000 году была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО

Фото: AP / Fabrice Coffrini

С актрисой Джиной Лоллобриджидой (слева) на вечеринке по случаю назначения Джека Валенти президентом киноассоциации Америки, 1966 год

С актрисой Джиной Лоллобриджидой (слева) на вечеринке по случаю назначения Джека Валенти президентом киноассоциации Америки, 1966 год

Фото: AP

Клаудия Кардинале на премьере фильма «Жебо и тень» режиссера Мануэля ди Оливейры, 2012 год

Клаудия Кардинале на премьере фильма «Жебо и тень» режиссера Мануэля ди Оливейры, 2012 год

Фото: AP / Francois Mori

Следующая фотография
1 / 27

В 16 лет Клаудия Кардинале победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом была поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры
На фото: на кинофестивале в Венеции, 1967 год

Фото: AP

С актером Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Восемь с половиной», 1963 год

Фото: Cineriz; Francinex

В 1963 году Клаудия снялась в культовой картине Лукино Висконти «Леопард». На тот момент она плохо знала итальянский язык, поэтому была вынуждена заучивать свои реплики на слух

Фото: kinopoisk.ru

Актриса получила известность в Голливуде, снявшись в фильмах Блейка Эдвардса «Розовая пантера», Генри Хэтэуэя «Мир цирка» и Филиппа Данна «С завязанными глазами фильм» (кадр на фото)

Фото: AP

Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале

Фото: kinopoisk.ru

С актером Жан-Полем Бельмондо на пресс-показе франко-итальянского фильма режиссера Мауро Болоньини «Бездорожье», снятого по роману Марио Пратези «Наследство», 1961 год

Фото: AP

Родным языком Клаудии Кардинале был французский, однако она владела итальянским, английским, испанским и арабским языками

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале и советский актер Эдуард Марцевич на съемках фильма Михаила Калатозова «Красная палатка» (1969) — первого совместного с СССР фильма, который финансировала Италия. Арктические эпизоды снимали в Подмосковье, под Ленинградом на берегу Финского залива и на Земле Франца-Иосифа

Фото: Валентин Мастюков / Фотохроника ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Американский кинематографист Конрад Холл охарактеризовал актрису как «мечту оператора — совершенное произведение природы»

Фото: kinopoisk.ru

Клаудия Кардинале считалась одной из самых красивых женщин, она появлялась на обложках нескольких сотен журналов в более чем 25 странах
На фото: с актером Марчелло Мастроянни на показе фильма Лукино Висконти «Невинный» на кинофестивале в Каннах, 1975 год

Фото: AP / Jean-Jacques Levy

В 17 лет актриса стала жертвой изнасилования, но решила сохранить беременность. У нее родился сын Патрик (на фото). В 1966-1975 годах была замужем за кинопродюсером Франко Кристальди, затем состояла в отношениях с итальянским режиссером Паскуале Скуитьери, от которого родила дочь Клаудию

Фото: AP

Кадр из фильма Лукино Висконти «Леопард», 1963 год

Фото: Titanus

Клаудия Кардинале с актером Клаусом Кински (справа) и режиссером Вернером Херцогом на кинофестивале в Каннах во время показа фильма «Фицкарральдо», 1982 год

Фото: AP

В фильме «Однажды на Диком Западе» режиссера Серджио Леоне, 1968 год

Фото: kinopoisk.ru

В 2002 году актриса получила почетную награду Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» за достижения в области кинематографа

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале с дочерью Клаудией на открытии Международного кинофестиваля в Марракеше, 2004 год

Фото: Reuters

Актриса на Каннском кинофестивале, 2007 год

Фото: Reuters

Президент Франции Николя Саркози в 2008 году произвел Клаудию Кардинале в командоры ордена Почетного легиона

Фото: Reuters

С актером Аленом Делоном на кинофестивале в Каннах, 2010 год

Фото: Reuters

Клаудия Кардинале и режиссер Никита Михалков на вручении премии «Золотой орел» на киностудии «Мосфильм», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2011 году журнал Los Angeles Times включил Кардинале в список 50 самых красивых женщин в истории кино

Фото: AP / Str

На съемках фильма Лукино Висконти «Туманные звезды Большой Медведицы», 1965 год

Фото: AP / Str

Кадр из фильма Александра Маккендрика «Не гони волну», 1967 год

Фото: AP

Актриса написала в соавторстве с журналисткой Анной-Марией Мори и в 1996 году издала книгу «Я, Клаудия, ты, Клаудия» (в русском переводе — «Мне повезло»)

Фото: AP

Клаудия Кардинале выступала за права женщин, за эти усилия она в 2000 году была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО

Фото: AP / Fabrice Coffrini

С актрисой Джиной Лоллобриджидой (слева) на вечеринке по случаю назначения Джека Валенти президентом киноассоциации Америки, 1966 год

Фото: AP

Клаудия Кардинале на премьере фильма «Жебо и тень» режиссера Мануэля ди Оливейры, 2012 год

Фото: AP / Francois Mori

Смотреть

Новости компаний Все