«Чаровница итальянского кинематографа»
The Hollywood Reporter и другие издания вспоминают Клаудию Кардинале
Уход из жизни итальянской актрисы Клаудии Кардинале вызвал заметную реакцию во многих мировых СМИ. Кинокритики и обозреватели вспоминают ее лучшие работы, подчеркивая не только необычную красоту и обаяние, но и несомненный актерский талант.
Актриса Клаудия Кардинале в Венеции в 1967 году
Фото: AP
La Stampa (Турин, Италия)
Клаудия Кардинале и загадка темных глаз — символа женской силы
История красоты и независимости, дерзкого, хриплого смеха, хриплого голоса и глаз, готовых пристально и ясно взглянуть в лицо неизбежно безмолвного собеседника. История из 1960-х годов, начавшаяся в ярком, многонациональном Тунисе, где Клаудия Кардинале, родившаяся в семье религиозных сицилийцев, выросла в атмосфере открытости среди встреч и диалога разных общин, среди солнца и песка, Африки и Европы. «Я ни о чем не жалею,— сказала она три года назад,— но, напротив, испытываю огромную благодарность за то, что мне выпала честь представлять стольких женщин».
Corriere della Sera (Милан, Италия)
Актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет; она жила недалеко от Парижа, ее дети были рядом с ней
Ей было 87 лет, и она была одной из самых любимых публикой звезд, которая достигла успеха, работая с самыми известными режиссерами не только в Италии, но и, конечно, во Франции, а затем в Америке. В 1960-е со своим хриплым, резким голосом, который Феллини впервые использовал в «8 1/2», он стала постоянно сниматься в лучших фильмах, в волшебных моментах. Она становится «сообщницей» двух режиссеров, нередко демонстрируя различия в их видах вдохновения и методах работы — от точности Висконти до магнетизма Феллини. Обворожительная, соблазнительная и экспрессивная в фильмах, снятых знаменитыми режиссерами. Всего за несколько лет она добилась популярности, сравнимой с легендарной парой (Софи.— “Ъ”) Лорен и (Джина.— “Ъ”) Лоллобриджида.
France 24 (Париж, Франция)
Итальянская королева экрана Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет
Звезда экрана 1960-х Клаудия Кардинале, скончавшаяся во вторник в возрасте 87 лет, очаровывала зрителей по всему миру своим томным взглядом, который сделал ее музой Лукино Висконти и Федерико Феллини. Благодаря своей пламенной красоте и хриплому голосу Кардинале не только пленила величайших итальянских режиссеров, но и играла с большинством ведущих актеров того времени, от Берта Ланкастера до Алена Делона и Генри Фонды. Кинокритики назвали ее «воплощением послевоенного европейского гламура». И так о ней думали, как на экране, так и в жизни.
The Hollywood Reporter (Лос-Анджелес, США)
Клаудия Кардинале получила почетную награду на 16-м Международном кинофестивале в Дамаске в 2008 году
Фото: Bassem Tellawi / AP
Чаровница итальянского кино Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет
Кардинале ворвалась на международную сцену в начале 1960-х и стала наряду с Софи Лорен и Анной Маньяни одной из самых ярких итальянских звезд своей эпохи. Имея на своем счету более 130 полнометражных фильмов и несколько театральных ролей, она стабильно работала с момента своего дебюта в возрасте 20 лет и до самой смерти. Она трижды была удостоена премии «Давид ди Донателло» — итальянского аналога «Оскара» — за лучшую женскую роль и получила почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 1993 году.
Вспоминая свою впечатляющую карьеру, Кардинале как-то дала совет молодым актрисам. «Никогда не берите на себя роль, которая навредит вам или заставит вас продаться,— предупредила она.— И откажитесь от ужасных капризов режиссеров или любой формы профессионального шантажа. Да, вам нужно бороться!»
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Клаудия Кардинале обладала стойкостью, харизмой и чувственной привлекательностью. Голливуд просто не смог оценить ее по достоинству
Клаудия Кардинале была частью мощной волны итальянских кинозвезд, которых послевоенная карьера привела из Европы в Голливуд. Среди них были Софи Лорен, Джина Лоллобриджида и Моника Витти, которых американская киноиндустрия ценила не только за красоту, но и за загадочность: диковинное кошачье обаяние, ощущение гибкости и жизнестойкости и даже трагизм. Но у Кардинале, возможно, было то, чего не хватало ее современникам: некая простота и открытость в сочетании с чувственной привлекательностью. Она часто играла с Аленом Делоном, чья красота дополняла ее красоту, почти сливаясь с ней.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)
Сыграй мне песню о ее красоте
Феллини и Висконти сделали ее знаменитой, Серджо Леоне перенес ее на Дикий Запад, а Вернер Херцог — в тропические леса. В истории кино есть много незабываемых сцен. Но мало таких, от которых складывается ощущение, что их создали не искусство и мастерство, а какое-то волшебство; моментов, когда все идеально: настроение и свет, ритм и музыка, актеры и фокус камеры.
У Клаудии Кардинале были две такие сцены. Первая из них — танец с Бертом Ланкастером в «Леопарде» Лукино Висконти. Висконти поставил сцену так, что это одновременно интимное соприкосновение и светское событие. Но на крупных планах, снятых Джузеппе Ротуньо, остается только интимность, примирение красоты и могущества, Голливуда и Чинечитты (итальянский аналог Голливуда.— “Ъ”). Этот фильм нужно посмотреть, чтобы понять, на что способен кинематограф в свои лучшие моменты. Вторая сцена — ее прибытие в город на Диком Западе в «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне. Кажется, что она слушает музыку (Морриконе, которой сопровождается эта сцена.— “Ъ”) всем телом, весь ее облик меняется — за секунды она превращается из легкомысленной проститутки в скорбящую жену, а потом в умелую мстительницу без всяких угрызений совести.
Между этими двумя фильмами — с 1963-го по 1968-й — началась карьера, редкая даже для бурных 60-х. Кардинале, которой еще не исполнилось 30, переходила от одной большой картины к другой, всегда в главных ролях. Клаудия Кардинале, скончавшаяся вечером во вторник во французском Немуре, была великой актрисой. Мы никогда ее не забудем.