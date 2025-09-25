Многодетным семьям Казани и Набережных Челнов предложат деньги вместо земли

Госсовет Татарстана рассмотрел законопроект о предоставлении денежных выплат многодетным семьям Казани и Набережных Челнов взамен земельных участков. Мера коснется 16 тыс. семей, которые не обеспечены участками.

По словам депутата Азата Хамаева, в Казани и Набережных Челнах сложилась сложная ситуация с обеспечением многодетных семей земельными участками. В двух городах участками не обеспечены 16 тыс. семей, несмотря на расширение географии предоставления участков в прошлом году.

Согласно документу, многодетные семьи, постоянно проживающие в этих муниципалитетах и имеющие право на получение земельного участка, смогут по своему желанию получить денежную компенсацию. Полученные средства семьи смогут направить на улучшение жилищных условий.

Комитет Госсовета рекомендовал принять законопроект сразу в первом и третьем чтении. На документ получены все необходимые положительные заключения.

Анар Зейналов