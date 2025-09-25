Минспорта РФ согласовало перенос сроков реконструкции «Лазурного»

Министерство спорта РФ согласовало перенос срока реконструкции бассейна «Лазурный» в Ярославле. Об этом сообщила и. о. министра спорта Ярославской области Татьяна Трубинова.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что реконструкцией с конца 2024 года занимается группа компаний «ЕКС». Сначала работы планировали завершить до конца 2025 года, однако позже сроки были перенесены на конец 2026 года. В мэрии объясняли, что в процессе демонтажных работ выявили обстоятельства, которые потребовали дополнительного обследования и принятия решений по конструктиву.

«Перенос срока согласован с Министерством спорта Российской Федерации. Реконструкция объекта будет включать не только реконструкцию чаши, она будет включать полностью и стены, и крыши, всю несущую конструкцию»,— сказала госпожа Трубинова на заседании комитета по туризму и спорту областной думы 23 сентября.

Глава ярославского минспорта рассказала, что вместо одной малой чаши теперь будет две — для детей и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для последних сделают специальные подъемники. Также подрядчик реконструирует большую чашу и два спортивных зала.

Алла Чижова