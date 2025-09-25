Ведают, что творят

Госсовет Удмуртии на 25-й сессии принял региональный законопроект о развитии креативных индустрий (КИ). В частности, он определяет приоритетные направления развития отрасли и основные меры господдержки. Министр экономики республики Анна Слугина рассказала, что к 2030 году Удмуртия должна увеличить долю КИ в валовом региональном продукте до 6%, или 118,7 млрд руб. Представители отрасли предложили создать систему внутренних грантов по аналогии с Росмолодежью и фонд КИ, который будет финансировать самоокупаемые творческие проекты. Эксперты считают, что предпринимательская активность «переметнется» в креативные отрасли при снижении гособоронзаказа.

На минувшей сессии Госсовета Удмуртии, 23 сентября, депутаты в двух чтениях приняли региональный законопроект о развитии креативных индустрий (КИ). Он разработан на основе соответствующего федерального закона (№330-ФЗ, вступил в силу 5 февраля) и состоит из 10 статей. В сущности, документом разграничиваются полномочия органов власти в сфере КИ, определяются приоритетные направления и основные меры господдержки. Законопроект на сессии представила министр экономики республики Анна Слугина.

«Наша цель — увеличить долю КИ в валовом региональном продукте (ВРП) Удмуртии до 6% к 2030 году. Это значит, что вклад КИ должен составить 118,7 млрд руб. По итогам 2019 года — всего 12,5 млрд руб.»,— рассказала она. Всего в регионе насчитывается 74,4 тыс. субъектов МСП, из них к КИ отнесены 4,1 тыс.

Госпожа Слугина напомнила, что КИ представляет собой особый сектор экономики, основанный на производстве и коммерциализации продукции интеллектуальной собственности, в котором главным ресурсом выступает творческий потенциал человека. Основные характеристики КИ — высокая потенциальная прибыль при минимальных материальных ресурсах, значительная роль коллабораций между специалистами равных областей и возможность масштабирования посредством цифровых технологий.

Согласно ФЗ, выделены четыре категории КИ: историко-культурное наследие (народные промыслы, музеи); литература и искусство (литературные и музыкальные произведения, спектакли, издательское дело, фотография); IT (разработка ПО, VR и AR, видеоигры, сетевые сервисы); прикладное творчество (архитектура, мода, гастрономия, дизайн).

Министр представила экономические показатели основных субъектов КИ по налоговым поступлениям в региональный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2022–2024 годы. Лидирует по всем направлениям разработка ПО. В частности, в 2024 году IT-разработчики из сектора МСП (чуть более 1,3 тыс. субъектов) уплатили налогов на 804,7 млн руб. Это на 22,4% больше, чем годом ранее. На втором месте — субъекты, занятые в архитектуре и урбанистике (232 юрлица). От них поступило 169,1 млн руб. (прирост 65,9% год к году).

К полномочиям регионального минэкономики отнесены ведение реестра КИ, утверждение территорий—креативных кластеров, определение перечня приоритетных КИ и предоставление мер поддержки. Правительство региона определит имущество, относящееся к инфраструктуре поддержки КИ, критерии отнесения к субъектам КИ и определения приоритетных направлений, а также сформирует консультационные и экспертные отрасли.

«Мы планируем сделать приоритетными и оказывать особую поддержку таким направлениям, как архитектура и урбанистика, гастрономия, отдых и развлечения (включая спорт), реклама и PR, арт-индустрия и PR»,— отметила министр экономики Удмуртии.

В перечень возможных мер поддержки среди прочего, по законопроекту, входят субсидии и гранты, предоставляемые субъектам КИ на конкурсной основе, передача госимущества во владение или пользование, образовательные мероприятия, переподготовка и повышение квалификации, а также консультационная поддержка. Последнее направление реализует Корпорация развития Удмуртии.

«Основная цель закона — создать благоприятные условия для развития творческих индустрий,— отметил председатель постоянной комиссии Госсовета региона по культуре, туризму и нацполитике Андрей Ураськин.— В столичных агломерациях творческие индустрии развиваются стремительно и давно». Он добавил, что сейчас в республике функционируют две школы КИ — на базе Госцирка в Ижевске и в школе искусств №1 в Сарапуле. В ижевском учреждении расположены три студии — современной электронной музыки, звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства.

Директор удмуртского филиала института экономики УрО РАН Анна Овчинникова считает, что ставка на КИ указывает на диверсификацию экономики. «Доля КИ постепенно будет увеличиваться: при снижении гособоронзаказа предпринимательская активность “переметнется” в креативные отрасли. Это мировой тренд»,— отметила госпожа Овчинникова.

Эксперт допустила, что при сохранении стоимости рабочей силы крупный бизнес пойдет по пути автоматизации и роботизации, что приведет к высвобождению населения на рынок труда. «Высвобожденные» работники будут привлекаться именно в КИ.

Эксперт указывает, что достигнуть цели 118,7 млрд руб. к 2030 году без региональной и федеральной поддержки будет «достаточно сложно». «В Удмуртии ключевую роль в КИ будет играть Ижевск, поскольку основными потребителями отрасли являются жители мегаполисов. Это учитывается при разработке стратегии социально-экономического развития столицы Удмуртии на ближайшие 10 лет. Креативные индустрии в малых городах и небольших поселениях развиваются преимущественно как часть туристической отрасли»,— подчеркнула Анна Овчинникова.

Отдельно директор удмуртского филиала института экономики УрО РАН обратила внимание на инновационную деятельность и инженерные разработки как часть КИ. «С развитием науки показатели креативных индустрий будут увеличиваться. В этом году инвестиции в НИОКР выросли на 80,5%, до 4,95 млрд руб. Для сравнения: в Пермском крае показатель составляет порядка 40 млрд руб. Удмуртия хорошо растет в относительных цифрах, но проигрывает в абсолютных»,— добавила она. Республика сможет достигнуть нынешнего показателя соседнего региона при увеличении затрат на НИОКР к 2036 году в 10 раз, до 2% ВРП.

Руководитель ижевской «Арт-резиденции» Даниил Лейн отметил, что сейчас нет прозрачных механизмов поддержки КИ. Он заявил о необходимости создания в Удмуртии системы внутренних грантов по аналогии с Росмолодежью и собственного фонда КИ. «Фонд должен субсидировать проекты, выходящие на самоокупаемость спустя год-два, и поддерживать малый бизнес, контактирующий с креативными сообществами»,— рассказал он.

По словам господина Лейна, дополнительное финансирование повысит качество продуктов КИ. «Вместе с тем поддержка микропроектов креативщиков позволит растить молодые кадры и повышать их скиллы, а в дальнейшем удерживать создателей творческого продукта в регионе и развивать КИ»,— резюмировал руководитель «Арт-резиденции».

