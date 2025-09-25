«Росэнергоатом»: новым АЭС в России потребуется 20 тыс. сотрудников

Российской атомной отрасли к 2045 году дополнительно потребуется 20 тыс. сотрудников для работы на новых энергоблоках АЭС, сообщил гендиректор «Росэнергоатома» Александр Шутиков.

«Надо представлять, что к 2045 году еще должно быть 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые должны стоять за пультами атомных реакторов»,— сказал господин Шутиков на Мировой атомной неделе (цитата по «Прайму»). Он уточнил, что, помимо эксплуатационного персонала, необходимы «сотни тысяч специалистов», которые будут создавать атомные энергоблоки.

Глава «Росэнергоатома» добавил, что к 2045 году доля атомной генерации в энергобалансе России должна вырасти с 20% до 25%. За ближайшие 20 лет, по его словам, предстоит построить 38 атомных блоков разного типа и мощности.