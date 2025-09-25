На пермском «ОДК-СТАР» освоен ремонт блоков французского двигателя для «Суперджета»

Специалисты АО «ОДК-СТАР» занялись серийным модульным ремонтом агрегатов электронного блока управления (ECU) двигателя SaM146, которым комплектовались самолеты «Суперджет-100». Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха» со ссылкой на главного конструктора систем автоматического управления «ОДК-СТАР» Николая Данилова. По его словам, сейчас предприятие намерено освоить серийный компонентный ремонт ECU, который предполагает замену вышедших из строя микросхем, транзисторов, диодов и других электроизделий. Кроме того, на «ОДК-СТАР» внедрено программное обеспечение для тестов оборудования, а специальный испытательный стенд имитирует работу всех систем «Суперджета».

Сегодня «Суперджет-100» используется рядом крупных перевозчиков, среди которых авиакомпании «Россия», «Азимут», «Ред Вингс», «Ямал», «Газпромавиа», «ИрАэро», а также «Северсталь-Авиа». В 2022 году французский производитель SaM146, в партнерстве с которой создавался двигатель, прекратила его сервисную поддержку. Импортозамещенную версию лайнера планируется комплектовать российскими двигателями ПД-8.

АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационными и промышленными газотурбинными двигателями, занимается их послепродажным обслуживанием.