МТС-Банк возглавил ренкинг ЦБ по числу жалоб физлиц на кредитование

Центробанк составил список кредитных организаций с самым большим количеством жалоб клиентов по вопросам кредитования физлиц. Среди крупных банков (более 5 млн кредитных договоров) рейтинг возглавил МТС (MOEX: MTSS)-Банк. В топ-5 вошли Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ и Т-Банк. В список также попали Почта-банк, Альфа-банк и «Сбербанк».

Отдельно ЦБ составил аналогичный ренкинг банков из числа системно значимых кредитных организаций. В первую пятерку вошли:

Газпромбанк; Совкомбанк; ВТБ; Т-Банк; Россельхозбанк.

В такой же ренкинг банков, не имеющих статуса системно значимых и с меньшей клиентской базой (менее 5 млн кредитных договоров), попали «Свой банк», «Синара», «УБРиР», Экспобанк и СКБ Приморья «Примсоцбанк».

В список вошли кредитные организации, в отношении которых ЦБ получил более одной обоснованной жалобы. Учитывались только те банки, которые выдавали кредиты физлицам во время отчетного периода.