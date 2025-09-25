Погиб китайский архитектор, работавший над проектом набережной Кабана в Казани

Известный китайский архитектор Конгжан Ю погиб в авиакатастрофе в Бразилии. Самолет, на котором летел 62-летний архитектор, потерпел крушение во вторник в штате Мату-Гросу-ду-Сул на юго-западе Бразилии. Об этом сообщает The Guardian.

Конгжан Ю — один из самых известных ландшафтных архитекторов мира, основатель компании Turenscape, которая принимала участие в благоустройстве набережной озера Кабан в Казани.

В 2015 году президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с архитектором одобрил концепцию развития набережной. Проект российско-китайского консорциума «Turenscape + МАП architects» был признан лучшим по итогам международного конкурса, в котором участвовали архитекторы из 18 стран. Концепция предусматривала сохранение природного ландшафта и создание комфортной зоны отдыха для горожан.

Вместе с архитектором на борту самолета находились пилот Марсело Перейро де Барруш и бразильские режиссеры Луиш Ферраш и Рубенс Криспим-младший. Они все погибли.

