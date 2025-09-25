Частного детектива из Уфы осудили за незаконный сбор информации

Советский районный суд Уфы вынес приговор частному детективу Ильдару Гайнанову, признав его виновным в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни и незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Как сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии, подсудимому был назначен штраф (его величина не уточняется).

По данным ведомства, частный детектив купил ГЛОНАСС/GPS-трекер с функцией скрытой аудиозаписи и «контроля акустической обстановки». Это оборудование подсудимый прикрепил к автомобилю уфимца, за которым следил по заказу.

В ходе судебного заседания Ильдар Гайнанов полностью признал свою вину и раскаялся, отметили в УФСБ.

Олег Вахитов