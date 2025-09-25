Предприятия-должники вернули в бюджет Ижевска 24,8 миллиона рублей

24,8 млн руб. вернули предприятия—должники в бюджет Ижевска за девять месяцев, сообщили в администрации города после заседания комиссии по ликвидации задолженности по налоговом и иным обязательным платежам 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании были рассмотрены материалы 27 организаций и индивидуальных предпринимателей с задолженностями. В результате работы комиссии четыре должника полностью погасили свои долги, еще четыре — частично.

Всего в бюджеты всех уровней за это время было возвращено 213,5 млн руб. Из них 9,2 млн руб. — в городскую казну. Еще 15,6 млн руб. составила арендная плата за использование муниципальной земли. Эти средства также направлены в бюджет Ижевска.

Анастасия Лопатина