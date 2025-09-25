Т2 обеспечила мобильным интернетом более 1,5 тысячи жителей сел и деревень в Удмуртии

Т2, российский оператор мобильной связи, обеспечил мобильным интернетом и голосовой связью девять населенных пунктов в Удмуртии в течение лета 2025 года. В их числе — села и деревни, где проживает не более 200 человек.

Новые базовые станции заработали в восьми муниципалитетах региона — Юкаменском, Кезском, Увинском, Малопургинском, Можгинском, Глазовском, Алнашском районах. Запуски произошли в деревнях Шафеево, Азамай, Дроздовка и других населенных пунктах.

Более 1,5 тысячи жителей населенных пунктов получили доступ этим летом доступ к мобильному интернету и сотовой связи.

«Онлайн-сервисы прочно вошли в повседневную жизнь каждого человека и стали одним из необходимых способов получения различных онлайн-услуг. Это касается и малых населенных пунктов, где стабильно растет потребность в быстром и стабильном мобильном интернете. Поэтому мы активно расширяем свою сеть за пределами больших городов, чтобы как можно больше жителей могли пользоваться современными сервисами, общаться с близкими онлайн, работать и учиться дистанционно»,— рассказал технический директор макрорегиона «Волга» T2 Дмитрий Плотников.