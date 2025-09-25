«Орланы» из Переславля в Александров будут ходить до конца года

Рельсовые автобусы «Орлан» будут курсировать между Переславлем-Залесским и Александровом до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В октябре рейсы назначены по понедельникам и пятницам, в ноябре и декабре добавляются рейсы по средам. Из Александрова рельсовый автобус будет отправляться в 11:30, в 12:45 он будет приходить в Переславль. Обратно поезд будет выезжать в 15:05 (прибытие — 16:20).

Напомним, что новый маршрут был запущен в мае 2025 года для развития туристического потенциала Ярославской и Владимирской областей. Рельсовые автобусы «Орлан» ходили также в июне, июле и сентябре, в августе рейсы не осуществлялись.

Алла Чижова