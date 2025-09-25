Бывший начальник краевого главка МВД перестал быть сенатором

Бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Юрий Валяев покинул пост сенатора — представителя от исполнительной власти Еврейской автономной области. Первым на это обратил внимание портал «РБК». Вместо господина Валяева исполнительную власть субъекта РФ будет представлять бывший заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорева.

Юрий Валяев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Юрий Валяев возглавлял ГУ МВД по Пермскому краю с апреля 2011 по март 2014 года. Позже занимал должность начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ. С сентября 2020 года – член Совета Федерации от от исполнительной власти Еврейской автономной области.