Директора шадринского завода оштрафовали за задержку зарплат

Мировой судья судебного участка Шадринского судебного района признал виновным директора завода по изготовлению бетонных конструкций в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Его оштрафовали на 130 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что с июля 2023 года по декабрь 2024-го руководитель предприятия не выплачивал 26 сотрудникам жалованье из личной заинтересованности. Общая сумма ущерба составила 3 млн руб. После вмешательства прокуратуры задолженность директор погасил.

Виталина Ярховска