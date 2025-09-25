Главой Минцифры Татарстана назначен Илья Начвин

Министром цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана назначен Илья Начвин. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

Илья Начвин назначен главой Минцифры Республики Татарстан

Илья Начвин с апреля 2020 года занимал должность первого заместителя главы Минцифры Татарстана. До этого господин Начвин работал на разных постах в Госжилинспекции республики.

Прошлым главой Минцифры Татарстана был Айрат Хайруллин, он руководил министерством с 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация, что господин Хайруллин покинет должность. Айрат Хайруллин стал одним из министров, которые не попали в список переизбранных глав республиканских министерств.

Диана Соловьёва