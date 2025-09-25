В августе в Перми на 53% вырос объем жилья для долгосрочной аренды

В августе объем предложения жилья в долгосрочную аренду в Перми вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости», в минувшем месяце в краевой столице было подано 3,77 тыс. объявлений о сдаче жилья на длительный срок.

Пермские показатели роста рынка арендного жилья следуют федеральному тренду. Так, по итогам сентября 2025 года объем предложения на рынке долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках увеличился вдвое год к году, до 45,1 тыс. квартир, подсчитали в «ЦИАН Аналитике». По данным «Авито Недвижимости», предложение сдаваемых в долгосрочную аренду квартир в целом по России увеличилось на 35% год к году. По подсчетам «Яндекс Аренды», этот показатель за аналогичный период увеличился на 56%.

Исходя из данных «Авито Недвижимости», наиболее значимый рост сегмента арендного жилья среди крупнейших городов РФ отмечается в Челябинске (+74% год к году; 5,29 тыс. объявлений), Воронеже (+68%; 6,85 тыс. объявлений) и Ростове-на-Дону (+65%; 9,74 тыс. объявлений).

Руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков считает, что такой рост рынка арендного жилья связан с изменением стратегии владельцев жилья, которые вместо вторичной продажи выходят на рынок долгосрочной сдачи в аренду. По его словам, из-за отмены массовой льготной ипотеки летом 2024 года спрос на квартиры резко снизился, поэтому все больше собственников откладывают продажу своей недвижимости, выбирая получение хотя бы минимального пассивного дохода от рентных выплат.