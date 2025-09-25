Премиум-дизайн и технологии – EXEED LX

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С 2022 года в России появилось много китайских автопроизводителей, но бренд EXEED начал продавать автомобили в РФ еще в 2020 году.

Сегодня мы хотим подробнее рассказать о компактном внедорожнике LX.

Это премиальный внедорожник, который сочетает в себе стильный дизайн, современные технологии и универсальность. Для кого подходит этот автомобиль?

Для всех, кто молод, строит карьеру, стремится к большему, ведет активный образ жизни.

В дизайне экстерьера кроссовера LX фамильные черты EXEED гармонично сочетаются с современными тенденциями дизайна, а новая ромбовидная решетка привлекает внимание.

Топовые комплектации дополнены 19-дюймовыми дисками, красными тормозными суппортами и панорамной крышей.

Светодиодные фары с матричным дизайном и непрерывная полоса светодиодов сзади выделяют автомобиль в потоке. Премиальная отделка салона и система ионизации воздуха создают особый комфорт. Хотелось бы подробнее остановиться на функции очистки воздуха: при обнаружении в ходе движения дыма или сильно загрязненного воздуха датчик AQS будет в режиме реального времени отслеживать содержание вредных газов, таких как CO/NO2/аммиак/NO, в воздухе снаружи автомобиля и внутри.

В случае если концентрация вредных веществ превышает безопасные пределы, система примет на себя управление качеством воздуха, закроет стекла и люк, своевременно начнет очистку воздуха в салоне.

Сдвоенный сенсорный 24,5-дюймовый экран, аудиосистема Sony с объемным звучанием, управление мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto сделают эксплуатацию особенно удобной и приятной. Для динамичной жизни в городском ритме пригодится высокоскоростная беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт – полная зарядка телефона за 30 минут!

Одним из главных дизайнерских элементов интерьера в рестайлинговой версии является обновленный руль – D-образная форма со скошенным сегментом, выполненный из натуральной кожи.

Современная технология «нажатия и касания» на мультируле – специальный двойной режим для предотвращения случайного нажатия.

Панорамный обзор 540° работает на основе данных, полученных от четырех камер, а функция «прозрачное шасси» работает при движении автомобиля на скорости до 30 км/ч.

За управление и скорость отвечают двигатель объемом 1,6 TGDI (экологический класс Евро 6) и КПП Cetrag 7DCT – с полным приводом разгон составляет 11,2 сек., а с передним приводом – 10,3 сек. до 100 км/ч. Данная коробка передач отличается оперативным откликом и плавным переключением, а также поддерживает функцию запуска и остановки. Быстрый отклик: полный привод Borg Warner реагирует за 100 мс, а на дисплее мультимедийной системы отображается распределение крутящего момента, что позволяет лучше понимать работу полного привода.

Двадцать интеллектуальных ассистентов ADAS помогают избежать аварии, а подушки безопасности обеспечивают защиту водителя и пассажиров при столкновении. Шесть режимов движения (Эко/Стандарт/Спорт/Снег/Грязь/Бездорожье) обеспечат спокойствие в управлении в любых погодных условиях.

Новые ассистенты в сегменте внедорожников C-класса:

• ассистент при открывании дверей (DOW) – с помощью датчиков обнаруживает приближающиеся сзади транспортные средства и велосипедистов на соседних полосах движения и, если существует опасность столкновения, подает предупреждающий сигнал;

предупреждение о приближении автомобиля сзади (CVW) – оповещает водителя, если сзади быстро приближается транспортное средство и существует риск его столкновения с автомобилем;

• система автоматического переключения света (IHC) автоматически включает, а также выключает дальний свет при риске ослепления других участников движения;

• система предотвращения выезда из занимаемой полосы движения (LDP) – информация о дорожной обстановке анализируется в режиме реального времени и специальные алгоритмы определяют, когда автомобиль выходит за пределы полосы;

– адаптивный круиз-контроль (АСС) в широком диапазоне скоростей – от 15 до 150 км/ч.

Прочный оцинкованный кузов.

Более 65% – доля высокопрочной стали.

7 лет или 200 000 км гарантии на автомобиль.

В EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто» доступно приобретение автомобиля для физических и юридических лиц, сдача автомобиля в trade-in и специальные условия для приобретения в кредит.

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, в котором можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

