обновлено 09:54
В Пермском округе увеличили выплаты за привлечение контрактников на СВО
В Пермском округе увеличили размер выплаты за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла сегодня местная дума.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Согласно документу, с 25 сентября 2025 года единовременная денежная выплата гражданам, содействующим в привлечении контрактников для участия в СВО, составит 250 тыс. руб. вместо прежних 138 тыс. руб.
Аналогичные выплаты в разных размерах уже производятся в Перми, Пермском, Лысьвенском, Гайнском и Чердынском округах.