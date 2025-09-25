В Пермском округе увеличили выплаты за привлечение контрактников на СВО

В Пермском округе увеличили размер выплаты за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла сегодня местная дума.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, с 25 сентября 2025 года единовременная денежная выплата гражданам, содействующим в привлечении контрактников для участия в СВО, составит 250 тыс. руб. вместо прежних 138 тыс. руб.

Аналогичные выплаты в разных размерах уже производятся в Перми, Пермском, Лысьвенском, Гайнском и Чердынском округах.