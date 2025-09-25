Кузбасскую компанию оштрафовали за незаконную добычу золота под Чесмой

По постановлению Магнитогорской природоохранной прокуратуры ООО «Кия Майнинг» (Кемеровская область) оштрафовали на 1,1 млн руб. за нарушения при добыче золота в Чесменском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство во время проверки выяснило, что организация получила лицензию на пользование недрами для добычи золота из россыпных месторождений. Однако, нарушая закон, компания использовала подземные воды из трех скважин без разрешительных документов, снимала и перемещала грунт для устройства траншеи и складировала бытовые отходы возле площадки. Прокуратура внесла руководителю представление об устранении нарушений. Кроме того, предприятие привлекли к административной ответственности по ч.1, ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ(нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами), ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) в виде штрафа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кия Майнинг» зарегистрировано в кемеровском Киселевске в 2018 году. Учредителями являются Дмитрий Тюряков и Роман Пузанов, директором — Дмитрий Паничев. Выручка организации за 2024 год не указана, чистый убыток составил почти 25 млн руб. У организации есть две дочерние компании — ООО «Золото Урала» и ООО «Московская россыпь», они тоже зарегистрированы в Кемеровской области.

Виталина Ярховска