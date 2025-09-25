В Троицке прошли учения по пресечению теракта на топливно-энергетическом объекте

В Челябинской области с 23 по 25 сентября прошли учения по пресечению террористического акта на одном из объектов топливно-энергетического комплекса Троицка. В том числе отработано боевое мероприятие по задержанию условных террористов и устранению последствий теракта, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Тренировкой руководил начальник УФСБ России по региону Дмитрий Иванов. По легенде учения, 23 сентября топливно-энергетический объект в Троицке атаковал беспилотный летательный аппарат, а на территории обнаружено самодельное взрывное устройство. Затем поступает дополнительный сигнал о захвате работников в заложники.

Участники учения отработали межведомственное взаимодействие по информированию и действиям сил и средств, навыки по обезвреживанию взрывных устройств, а также боевое мероприятие по задержанию, или условной ликвидации, условных террористов путем организации штурма с бронетехникой.

В тренировке участвовали сотрудники региональных управление УФСБ России, пограничной службы, МВД, Следственного комитате, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, транспортной полиции, а также антитеррористическая комиссия Челябинской области. Действия участников тактико-специального учения оценят руководитель и группа посредников.