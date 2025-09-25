Воронежский симфонический оркестр отметит свое столетие гастролями в Китай
Концерты также пройдут в Екатеринбурге, Перми, Воткинске, Ижевске, Казани, Санкт-Петербурге и Москве
Масштабным гастрольным туром отметит свой столетний юбилей Воронежский академический симфонический оркестр, сообщила на пресс-конференции министр культуры региона Мария Мазур.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С 5 по 10 октября состоится большое гастрольное турне по городам: Екатеринбург, Пермь, Воткинск, Ижевск и Казань. Концерты пройдут при поддержке правительства Воронежской области и Московской филармонии в рамках программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны».
В частности, коллектив примет участие в VIII Симфоническом форуме России в Екатеринбурге. 8 ноября воронежский оркестр выступит в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, а 2 декабря — в концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.
«Закончится год нашего оркестра гастролями в Китае. Это действительно такой масштабный тур»,— подчеркнула глава ведомства.
Госпожа Мазур также напомнила, что к 100-летию оркестр получил в подарок новые музыкальные инструменты, с которыми и отправится в турне, чтобы «показать всю свою мощь». При поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева за 21 млн руб. были приобретены флейты, трубы, фагот, тромбоны и арфа.