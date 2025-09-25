Жителя Кузбасса обязали выплатить 3,5 млн руб. за раскопку шахты ядерной ракеты

Мариинский горсуд Кузбасса обязал местного жителя выплатить 3,5 млн руб. в качестве компенсации за ущерб природе. Нарушитель вместе с напарником повредил около 2 тыс. кв. м почвенного слоя леса. В ходе раскопок для добычи металла они обнаружили шахту ядерной ракеты и ее командного пункта, которые были ликвидированы более 30 лет назад, сообщает пресс-служба суда.

В конце мая прошлого года при патрулировании лесов сотрудники лесоохраны обнаружили экскаваторщика из Мариинска и его напарника, которые проводили незаконные работы. За использование лесных участков для распашки без разрешения кузбассовец был привлечен к административной ответственности, его обязали выплатить штраф в размере 40 тыс. руб.

Позже специалисты подсчитали и ущерб лесному фонду, который составил около 3,5 млн руб.

