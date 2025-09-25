Семь красноярцев осудили за отмывание более 1,6 млрд рублей

В Красноярске суд вынес приговор семи местным жителям по делу об отмывании денег на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. Фигурантов дела признали виновными по четырем статьям: неправомерный оборот средств платежей, (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконное образование юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и отмывание денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК РФ). Подсудимым назначили от 4 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы условно со штрафами от 260 до 350 тыс. руб., сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, сообщники начали выводить деньги не позднее ноября 2020 года. Для этого они через подставных лиц учредили фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Под видом сделок преступники обналичивали деньги, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.

Всего участниками организованной группы было зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм. Таким образом, они получили доход на сумму свыше 190 млн руб. Фигурантов дела задержали в январе 2023 года.

Александра Стрелкова