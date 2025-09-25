В Новосибирской области предприниматель похитил железнодорожный путь

Уголовное дело возбудили в отношении директора коммерческой фирмы, похитившего железнодорожный путь в Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. 48-летнему предпринимателю вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы), на время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, бизнесмен похитил вспомогательный железнодорожный путь. Липовые документы о праве собственности на указанное имущество он предоставил в управление Росреестра по Новосибирской области. Ущерб, нанесенный собственнику железнодорожного пути — территориальному управлению Росимущества — превысил 6,5 млн руб.

Илья Николаев