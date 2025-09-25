В Башкирии слесарь получил травмы на производстве

Гострудинспекция в Башкирии расследует несчастный случай с 40-летним слесарем-ремонтником ООО «Научно-производственная фирма "Рессора"».

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, во время ремонтных работ на прокатном стане слесаря по ремонту и обслуживанию механического оборудования зажало между подвижными частями системы подачи заготовки. С тяжелой травмой его госпитализировали в Белорецкую центральную районную клиническую больницу.

ООО «Научно-производственная фирма "Рессора"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2016 года в Белорецке. Компания принадлежит Денису Лукманову. Она занимается производством изделий из проволоки и пружин. В 2024 году выручка составила 891,27 млн руб., чистая прибыль — 89,82 млн руб.

Майя Иванова