Букмекеры назвали «Ак Барс» фаворитом в предстоящем матче с «Барысом» в Астане в рамках КХЛ. Об этом сообщается на сайтах букмекерских компаний.

Матч состоится 25 сентября в Астане. Коэффициент на победу «Ак Барса» в предстоящей игре составил примерно 1.8, а на победу «Барыса» коэффициент — 4.0, примерно так же оцениваются шансы, что команды сыграют в ничью.

На данный момент «Ак Барс» находится на 10 из 11 мест в турнирной таблице в конференции «Восток», у команды две победы за семь матчей. На последнем месте таблицы находится «Салават Юлаев».

Марк Халитов