Бывший краевой министр возглавил хозуправление Пермского университета

Исполняющим обязанности начальника хозяйственного управления Пермского государственного национального исследовательского университета назначен Александр Фенев, следует из информации с сайта вуза. В пресс-службе ПГНИУ пояснили, что господин Фенев присоединился к управленческой команде университета более года назад и до последнего времени работал в должности советника ректора.

Александр Фенев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В вузе отметили, что он обладает большим управленческим опытом. В частности, Александр Фенев будет курировать реконструкцию двух корпусов университетского кампуса, готовить хозяйство к зимнему сезону и обеспечивать комфортную среду в корпусах ПГНИУ.

Управленческие должности в сфере ЖКХ господин Фенев занимает уже 27 лет. В 1998 году он по заданию городских властей создал и возглавил предприятие объединенных котельных и тепловых сетей «Гортеплоэнерго». Затем был назначен председателем комитета по ЖКХ администрации Перми, в октябре того же года стал начальником управления ЖКХ горадминистрации. С 2001 года Александр Фенев работал заместителем главы города по ЖКХ, транспорту и экологии. Позже занимал пост директора по развитию ООО «Уралэнергомонтаж». В 2012 году был назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. В конце 2013-го покинул этот пост, так как ведомство присоединилось к краевому минстрою. После ухода с госслужбы господин Фенев работал в бизнес-структурах.