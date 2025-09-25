В ижевском аэропорту 15 раз ограничивались полеты во время угрозы атаки БПЛА

С начала года в аэропорту Ижевска ограничения вводились 15 раз, подсчитали в «РБК». по данным Росавиации. По этому показателю местная авиагавань заняла 12-е место в списке аэропортов—лидеров по количеству ограничений.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Лидером по запретам на вылет стал аэропорт Грабцево (Калуга), в котором полеты ограничивались 62 раза, затем идет Гагарин (Саратов) с 56 ограничениями и Жуковский (Москва) с 45 запретами на вылет. В целом с января по август в российских аэропортах ограничения вводились 479 раз.

Анастасия Лопатина