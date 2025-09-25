Пять лет получил красноярский экс-полицейский, торговавший служебной информацией

За торговлю служебной информацией к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. суд приговорил бывшего начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Красноярска, признав его виновным во взяточничестве. Об этом рассказали в прокуратуре края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам ведомства, в 2021 году к начальнику отдела уголовного розыска обратился председатель кредитного кооператива «Абаюд Инвест». Финансисту потребовались данные о наличии у пайщиков судимостей и административных нарушений. Сотрудник полиции согласился помочь, оценив свои услуги в 300 тыс. руб.: 500 руб. за каждого проверенного человека. Последний транш, по материалам дела, он получил в декабре 2022 года.

По сообщению регионального управления Следственного комитета, в отношении полицейского возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вину он признал в полном объеме.

Илья Николаев