Прокуратура вновь пытается оспорить реорганизацию особо охраняемой территории

Прокуратура региона направила апелляционное представление на решение Пермского краевого суда, которым ей было отказано в признании недействующим постановления правительства Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ладейный лог

Фото: visitperm.ru Ладейный лог

Фото: visitperm.ru

Как сообщает сайт надзорного органа, спорный документ предусматривает реорганизацию особо охраняемой природной территории регионального значения «Ладейный лог» недалеко от Губахи. По мнению прокуратуры, спорным документом фактически предполагается не реорганизация ООПТ, а изменение ее границ. «При таком подходе более 216 гектаров заповедной зоны лишаются охраняемого статуса регионального уровня в отсутствие правовых оснований»,— полагают в надзорном органе.

Это уже второй отказ Пермского краевого суда в удовлетворении требований надзорного органа. В первый раз его решение устояло в апелляции, но было отменено Седьмым кассационным судом общей юрисдикции. Согласно позиции прокуратуры, выявленные в кассации недостатки при повторном рассмотрении дела Пермским краевым судом не устранены.

—