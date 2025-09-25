Выдано разрешение на строительство дома бизнес-класса у исторического здания бакинститута

Застройщик «Ясно Девелопмент» получил разрешение на возведение жилого дома возле объекта культурного наследия «Бактериологический институт Пермского губернского земства, архитектор Е. А. Волошинов». Согласно информации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИЖС), разрешительная документация выдана структуре группы — ООО СЗ «ОСТ-4». Новостройка разместится на ул. Куйбышева, 54в, и будет относиться к классу «бизнес».

Фото: Единая информационная система жилищного строительства

Семиэтажный дом запроектирован на 55 квартир, жилой площадью 4,6 тыс. кв. м. Еще 936 кв. м отведено в комплексе под нежилые помещения. Объект расположится на земельном участке в 2 тыс. кв. м. Паркинг возле дома будет рассчитан на 35 машино-мест, еще 10 мест появится на придомовой территории и 14 — вне придомовой земли.

На сайте «Ясно Девелопмент» жилой дом по ул. Куйбышева, 54в, обозначен как перспективный проект.

Историческое здание бакинститута на ул. Куйбышева, 54а, находится в собственности «Ясно Девелопмент», компания приобрела его в 2021 году. В том же году «Бактериологический институт Пермского губернского земства» включили в перечень объектов культурного наследия Прикамья. «Ясно Девелопмент» отреставрирует исторический комплекс и приспособит его для современного использования под офисный центр.