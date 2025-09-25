Под Ярославлем в зерносушилке сгорело 15 тонн овса

24 сентября 2025 года в 15:14 в Ярославском округе, недалеко от деревни Мокеевское, загорелась зерносушилка, сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Для тушения пожара привлекли пять единиц техники и шестнадцать пожарных. Возгорание ликвидировали к 19:12.

В результате пожара уничтожено 15 тонн овса и повреждена зерносушильная установка на площади 15 кв. метров. Пострадавших нет. О причинах пожара не сообщается.

Антон Голицын