Под Ярославлем в зерносушилке сгорело 15 тонн овса
24 сентября 2025 года в 15:14 в Ярославском округе, недалеко от деревни Мокеевское, загорелась зерносушилка, сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области
Для тушения пожара привлекли пять единиц техники и шестнадцать пожарных. Возгорание ликвидировали к 19:12.
В результате пожара уничтожено 15 тонн овса и повреждена зерносушильная установка на площади 15 кв. метров. Пострадавших нет. О причинах пожара не сообщается.