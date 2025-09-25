В Челябинске возбудили дело после нападения агрессивных собак на людей

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело после жалоб на стаю бродячих собак в региональном центре. Среди пострадавших от животных 13-летняя школьница. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также потребовал доклад по результатам расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Жалоба поступила в информационный центр Следственного комитета. Жительница Челябинска рассказала, что уже долгое время возле жилых домов и образовательных учреждений обитает стая агрессивных бродячих собак, которые регулярно нападают на прохожих. В сентябре этого года животные набросились на 13-летнюю школьницу. Обращения в различные инстанции не помогли исправить ситуацию.

О результатах расследования уголовного дела отчитается исполняющий обязанности руководителя управления СК РФ по Челябинской области Константин Правосудов.

Ольга Воробьева