Глава СКР заинтересовался делом о нерасселении ветхого дома в поселке Бишкиль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя челябинского регионального управления ведомства Константину Правосудову представить доклад по уголовному делу о длительном нерасселении аварийного дома в поселке Бишкиль Челябинской области. Собственники, в том числе многодетная семья, вынуждены снимать безопасное жилье за свой счет, сообщает Информационный центр СКР.

В ведомство обратилась жительница Челябинской области, воспитывающая пятерых детей. Семья жила в многоквартирном доме на улице Вокзальной в поселке Бишкиль. Здание, построенное в 1892 году, признали аварийным в 2017-м в связи с износом несущих конструкций и инженерных систем. Но до сих пор дом официально не расселен, благоустроенные квартиры жильцам не предоставлены. В результате люди вынуждены арендовать жилье за свой счет, что для них финансово затруднительно. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело. Александру Бастрыкину доложат о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.